هيفاء وهبي ضيفة شرف في "الواد سيد الشحات"

بيروت - لايف ستايل
وافقت النجمة اللبنانية هيفا وهبى على الظهور كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل “الواد سيد الشحات” للنجم أحمد فهمى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة DMC، حيث تستعد وهبي للحضور إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة استعداداً لتصوير مشاهدها التى تستمر على مدار يومين.
“الواد سيد الشحات” من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندى، كما يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، هنا الزاهد، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم حميد الشاعري، بيومي فؤاد، أكرم حسنى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفا وهبي الدرامية كانت العام الماضي عندما شاركت في مسلسل «لعنة كارما»، مع فارس رحومة، زكي فطين عبد الوهاب، محمد سليمان، شيرين، نورين كريم.
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