بالفيديو.. تتر "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ولد الغلابة" أغنية التتر الرسمي، و ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، و توزيع عادل حقى.
يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم،
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