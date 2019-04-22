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بالفيديو.. تتر "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا

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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ولد الغلابة" أغنية التتر الرسمي، و ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات تامر حسين، و

ألحان تامر على، و توزيع عادل حقى.

 

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم،

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مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، و من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي.

 

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