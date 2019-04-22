بالفيديو.. تتر "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ولد الغلابة" أغنية التتر الرسمي، و ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات تامر حسين، و

ألحان تامر على، و توزيع عادل حقى.

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم،

مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، و من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي.