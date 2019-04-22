سيمفونية عشق فى اليوم الأخير لـ"سيرة الحب "

على أنغام الموسيقار الرقيق الخالد بليغ حمدى ، واغنية حكايتى مع الزمان بصوت قوى للمطربة والنجمة الشابة مروة ناجى، صوت يعيد الى الاذهان قوة وروعة حنجرة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية ، قدم مسرح البالون مساء امس الأحد العرض الأخير للمسرحية الغنائية المتميزة " سيرة الحب " ، تحولت المسرحية إلى سيمفونية عشق وكل المشاركين بها يؤدون عرض اليوم الأخير ليودع كل منهم فريق العمل المتميز ، ويودع الجمهور الذى سجل حضورا كبيرا رغم ان عرض المسرحية استمر لأكثر من شهرين.

المسرحية تتناول فى صورة غنائية رائعة جانبا من قصة حياة الموسيقار الراحل الكبير بليغ حمدى ، والحب الكبير الذى ربطة بالفنانة وردة الجزائرية ، والصدمة القوية التى اصابته واصابت جمهوره وعشاقة عندما اتهم فى قضية قتل لفتاة كانت قد انتحرت من شقته عندما كانت بزيارته هى وصديق لها .

وتغوص المسرحية بالنغم والمشاعر لتكشف سنوات الألم التى عاشها

Advertisements

الموسيقار خارج مصر اثناء تداول القضية بالمحاكم وعلى مدى خمسة أعوام متنقلا بين لندن وباريس واشواق الألم تعتصره رغبة فى العودة الى حبيبته ..مصر ووردة الجزائرية ، الى أن اعلنت برأته .

المسرحية لا تتوقف عند سيرة بليغ حمدى ، بل تمتد فى رشاقة لا تقل عن رشاقة أنغامة لتمس جوانب من علاقاته وتعاملاته الفنية مع عمالقة الفن فى ذلك الحين ، كوكب الشرق ام كلثوم ، العندليب الأسمر عبد الحليم ، وردة ، محمد رشدى ، وحتى لحنه المتميز لإنشودة الشيخ النقشبندى " مولاى انى ببابك " .

سيرة الحب أعادت الى مشاهديها ايام الزمن الأصيل الجميل ، بالموسيقى والأغانى الرومانسية والأخرى الوطنية التى حفرت فى وجدان مستمعيها ، وعاشت خالدة مع ذكريات لا يمحيها

حتى رحيل من صنعوا هذا الفن الجميل .

اليوم الاخير لعرض المسرحية حفل بحضور لفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب ، والشخصيات الفنية والعامة وقامت مسئولة الإعلام جيهان عبده بدور بارز فى استقبال وفود الحضور ، وتألق ابداع فريق العمل بالمسرحية فى صورة لا تقل روعة عن الحان بليغ حمدى ، المسرحية تأليف أيمن الحكيم، من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، ومن اخراج الدكتور عادل عبده ، بطولة الفنانين "إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحى، أحمد الدمرداش، هبه محمد ، شريف عواد، أحمد الأمير، نهلة خليل، سمية درويش، رشا سامى العدل، أحمد الشريف، شيكو، مالك ، عمرو أصلان، عماد عبدالمجيد، سيد عبدالرحمن، ناصر عبدالحفيظ ومن اخراج عادل عبده ، وعدد كبير من الفنانين الشبان ، ناهد ، ثناء ، ايمان ، هانى ، ابراهيم ، شافعى ، حمدى ، ديكور : محمد الغرباوي، خدع: إيهاب جمعة، إضاءة: شريف البرعى، خبير التجميل: إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا: محمد أبو اليزيد، منفذي الإخراج: محمد شافعي وهاني عبدالهادي ، والإشراف العام صلاح الدين لبيب .

كلام الصور : لقطات من المسرحية فى عرضها الأخير