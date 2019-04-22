بالفيديو.. إليسا تطرح كليب كرهني

طرحت النجمة إليسا كليب أغنيتها "كرهني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات علي المولى، و ألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، و الكليب من إخراج أنجي الجمال.
يذكر أن المطربة إليسا طرحت سابقاٌ ألبومها بعنوان "إلى
كل اللى بيحبونى"، و الذى يضم 16 أغنية من بينهم: "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق".
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