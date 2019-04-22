كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسرا اللوزي غامضة في "بوستر "قمر هادي" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صفحة مسلسل "قمر هادي" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن البوستر الدعائي للنجمة يسرا اللوزي، والذي ظهرت من خلاله بشكل مختلف تمام وجديد على جمهورها، في ظل سيطرة جو من الإثارة والغموض على الأفيش الخاص بها، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي يسعى جاهدا على ظهور جميع المشاركين معه بالمسلسل بشكل غير تقليدي على المشاهدين في رمضان المقبل وهذا ما ظهرا واضحا على كل من بوستر النجم هاني سلامة وداليا مصطفي ويسرا اللوزي , وجاري خلال الفترة المقبلة الكشف عن بوسترات باقي أبطال العمل.

ويعد المسلسل بمثابة اللقاء الأول الذي يجمع يسرا اللوزي بالنجم هاني سلامه خلال مشوارهما الفني تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي يقوم بتكثيف ساعات التصوير بشكل غير عادي حتى يستطيع الانتهاء من نسبة كبيرة من تصوير العمل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل على قناة ONE.

Advertisements

كان البرومو الدعائي الأول لمسلسل حقق نجاحا كبيرا،خلال أيام من طرحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لهاني سلامة، حيث حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت الـ 2 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن "قمر هادى" يعد التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سويًا نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.

مسلسل «قمر هادي»، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي. وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.