كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر درة تتصدر بوستر "الحرملك".. وتنافس بـ"المايسترو" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النجمة درة تصوير أحداث دورها في مسلسل "الحرملك" والذي ينتمي للفانتازيا التاريخية وتجسد درة دور حنة، ومن المفترض عرضه رمضان المقبل، حيث يتكون العمل من 60 حلقة سيعرض 30 حلقة في رمضان، و30 بعد شهر رمضان.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للعمل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي حول وصول المماليك إلى السلطة، والتحكم في المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

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مسلسل "حرملك" يجسد بطولته كل من جمال سليمان، باسم ياخور، أحمد فهمي، سلافة معمار، سامر المصري ، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، تأليف سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر إسحاق.

كما تعود درة للدراما التونسية، حيث تتواجد في رمضان المقبل بمسلسل "المايسترو"، حيث تجسد درة شخصية فتاه تدعى "رقية" تتعرف على مايسترو موسيقى، وتقع في غرام الموسيقى التي يقدمها ويحاول تغير الحياة بها، وهو من بطولة وأحمد الحفيان، وفتحي الهداوي، وغانم الزرلي، وجيهة جندوبي، شاكرة رماح، رياض حمدي، منتصر التبّان، مريم حسن، سناء الحبيب، مالك بن سعد، نذير بواب، حكيم بومسعودي، وهو تأليف عماد الدين الحكيم، من إخراج الأسعد الوسلاتي.

