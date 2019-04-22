شاهدوا كيف احتفلت سلمى حايك بعيد الفصح المجيد!

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - نشرت النجمة العالمية اللبنانية الأصل سلمى حايك صورا لها برفقة كلبيها، وذلك على حسابها الخاص عىل احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت سلمى من خلال هذه الصور عن كيفية احتفالها بعيد الفصح المجيد، حيث انها علّقت عليهما قائلة: “هذا العيد بدلًا من أن أقوم بالاحتفال بالبيض، قمت بالاستمتاع مع كلابي زارا ومالا”.
الجدير ذكره ان سلمى تتابع تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم الأكشن والكوميديا “The Hitman’s Wife’s Boydguard” الى جانب ريان رينولدز وصامويل ال جاكسون.
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instead of hunting for eggs I went #trufflehunting with the help of Zara and Mala. Hoy en vez de encontrar huevos de #chocolate encontré trufas con la ayuda de Zara y Mala que por suerte era muy buena perrita. #croatia #dog #happyeaster
A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Apr 21, 2019 at 10:25am PDT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.