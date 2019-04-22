شاهدوا كيف احتفلت سلمى حايك بعيد الفصح المجيد!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - نشرت النجمة العالمية اللبنانية الأصل ​سلمى حايك​ صورا لها برفقة كلبيها، وذلك على حسابها الخاص عىل احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت سلمى من خلال هذه الصور عن كيفية احتفالها بعيد الفصح المجيد، حيث انها علّقت عليهما قائلة: “هذا العيد بدلًا من أن أقوم بالاحتفال بالبيض، قمت بالاستمتاع مع كلابي زارا ومالا”.

الجدير ذكره ان سلمى تتابع تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم الأكشن والكوميديا “The Hitman’s Wife’s Boydguard” الى جانب ريان رينولدز وصامويل ال جاكسون.