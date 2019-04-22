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كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - توجهت الممثلة المصرية ريم البارودي بالشكر للجمهور بسبب وصول عدد متابعيها على حسابها الشخصي الى 2 مليون متابع.
وكتبت ريم على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “شكرا جدا لـ 2 مليون متابع من الوطن العربي، بشكركم على حبكم ومساندتكم لي دائما”.
الجدير ذكره ان ريم البارودي كانت قد كشفت مؤخرا أنها تعرضت للخيانة كثيراً من قبل زوجها السابق أحمد سعد، وأنها اعتادت على مسامحته وتجاوز الأمر واعتباره الخيانات نزوة، مشددة على أن الجميع يتعرض للخيانة ولكن لا يتم الإفصاح عن الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي لمتابعيها: “بشكركم على حبكم ومساندتكم لي دائما” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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