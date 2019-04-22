شاهدوا ابنة علا غانم تكشف عن صورة خطيبها

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - نشرت كاميليا الدفراوي ابنة الممثلة ​علا غانم​ صور خطيبها من حفل خطوبة صديقتها إنجي، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كاميليا في الصور الى جانب خطيبها، وعلّقت قائلة: ” أفضل صديق و الداعم البيت يكون حيثما يكون هو”.

الجدير ذكره ان آخر أعمال علا غانم، مسلسل ظل الرئيس وتم عرضه في رمضان 2017 وهو من بطولة ياسر جلال.

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