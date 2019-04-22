شاهدوا ابنة علا غانم تكشف عن صورة خطيبها

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - نشرت كاميليا الدفراوي ابنة الممثلة علا غانم صور خطيبها من حفل خطوبة صديقتها إنجي، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت كاميليا في الصور الى جانب خطيبها، وعلّقت قائلة: ” أفضل صديق و الداعم البيت يكون حيثما يكون هو”.
الجدير ذكره ان آخر أعمال علا غانم، مسلسل ظل الرئيس وتم عرضه في رمضان 2017 وهو من بطولة ياسر جلال.
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