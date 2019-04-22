شاهدوا شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “لولوة “

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - احتفلت الممثلة شريهان بعيد ميلاد ابنتها “لؤلؤة”، حيث انها نشرت صور برفقة ابنتها منذ طفولتها وحتى الآن ، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّرت من خلالها عن محبتها الكبيرة لها.
وعلّقت شريهان عليها قائلة: “يكفيني فخراً انك أنتِ مني وأنا منك..كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة “الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن .. حياتي وميلادي “أنا” يا لولوة ابتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد”
وأضافت: ” أكرمني ربي بأغلى نعمة اسمها لـولـوة وزي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح تاريخ في عمري غيرعادي، اللهم لك كل الحمد والشكرشكراً لربي شكراً لزوجي وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة”.
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اللهم لك كل الحمد والحمد والحمد والشكر .. شكراً لربي؛ شكراً لزوجي؛ وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة .. ❤ Happy Birthday to my precious pearl Loulwa! I am so fortunate and blessed to have such a wonderful and loving daughter. You are my everything baby. May your birthday be filled with happiness and love ❤️ @loulwaalkhawajaView this post on Instagram
يكفيني فخراً انك أنتِ مني و أنا منك .. كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة "الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن” حياتي وميلادي "أنا" يا لولوة إبتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد !! .... وأكرمني ربي بأغلى نعمة إسمها لـولـوة و زي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح #تاريخ_في_عمري_غير_عادي اللهم لك كل الحمد والحمد والحمد والشكر .. شكراً لربي؛ شكراً لزوجي؛ وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة .. ❤ Happy Birthday to my precious pearl Loulwa! I am so fortunate and blessed to have such a wonderful and loving daughter. You are my everything baby. May your birthday be filled with happiness and love ❤️ @loulwaalkhawaja
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A post shared by Sherihan شريهان (@sherihanofficial) on Apr 22, 2019 at 2:11am PDT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.