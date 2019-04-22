شاهدوا شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “لولوة “

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - احتفلت الممثلة ​شريهان​ بعيد ميلاد ابنتها “لؤلؤة”، حيث انها نشرت صور برفقة ابنتها منذ طفولتها وحتى الآن ، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّرت من خلالها عن محبتها الكبيرة لها.

وعلّقت شريهان عليها قائلة: “يكفيني فخراً انك أنتِ مني وأنا منك..كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة “الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن .. حياتي وميلادي “أنا” يا لولوة ابتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد”

وأضافت: ” أكرمني ربي بأغلى نعمة اسمها لـولـوة وزي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح تاريخ في عمري غيرعادي، اللهم لك كل الحمد والشكرشكراً لربي شكراً لزوجي وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة”.



