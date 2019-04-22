- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - اصيبت الممثلة السورية سوزان نجم الدين بوعكة صحية اثناء تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “ابن أصول”.
وسارع فريق العمل بنقلها فورا إلى المستشفى ، حيث خضعت لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، وقد انتشرت صورة لها من داخل المستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير ذكره ان هذا المسلسل من بطولة حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وأحمد حلاوة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة صحية وتنقل الى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.