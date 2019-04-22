سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة صحية وتنقل الى المستشفى

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - اصيبت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ بوعكة صحية اثناء تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “ابن أصول”.



وسارع فريق العمل بنقلها فورا إلى المستشفى ، حيث خضعت لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، وقد انتشرت صورة لها من داخل المستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان هذا المسلسل من بطولة حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وأحمد حلاوة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.