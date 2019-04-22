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شاهدوا إعلامي شهير يحرج حليمة بولند بعد أن فضحت علاقة صديقتها به

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:05 مساءً - نشر الإعلامي الكويتي ​فيصل العجمي​ على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نفى فيه الأخبار التي نشرتها الإعلامية ​حليمة بولند​ حول ارتباطه بالفاشينيستا فينيسيا المعروفه بـ”أم ريان”.

وقال العجمي: “شنو الضجة اللي صايرة والفيديوهات، قاعد من النوم أسمع سوالف والحريم مسويهة لويه ومواقع التواصل الاجتماعي وإنستغرام والسناب شات.. يعني الواحد ما يضحك ما يتغشمر ما يمزح.. يعني ما كل شي يتقال يتصدق.. إحنا في النهاية بشر نضحك ونبكي ونسولف”.

وتابع قائلا: “إلّي شوفتوه إمبارح ما كان إلا ضحك ومزح وإحنا إخوان وتربطنا علاقات طيبة لا تصدقوا أي شي تاني”.

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