لطفي لبيب: هنيدي حذرني من المشاركة في «السفارة في العمارة» لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري لطفي لبيب، ذكريات مشاركته في فيلم «السفارة في العمارة»،والذي قدمه في عام 2005، مع الفنان عادل إمام.

لطفي لبيب، أكد خلال لقائه في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية “cbc” أن الدور كان نقله كبيرة له، على المستوى الفني، والمالي، والحياتي أيضًا.

وأضاف، أنه من خلال هذا الدور تم مشاهدته أكثر لوجوده مع الفنان عادل إمام، وكذلك لأن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل، وشكل التعامل، وذلك على الرغم من أن دوره في الفيلم اقتصر على 5 مشاهد فقط.

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وتابع، أن الذي ساعده، على الظهور بهذا الشكل الفنان الكبير عادل إمام، وذلك على الرغم من تحذير الفنان محمد هنيدي، له من الموافقة على الدور مؤكدًا له أن الناس ستكرهه بعده، كما أن المخرج سعيد حامد قال له: «إقبل يا خي».

وأوضح أن الفنان عادل إمام، كان مركز معه في الفيلم، وكان يطلب منه أداء بعض اللقطات مثل مشهد أخذ التورتة في عيد الميلاد، كما أنه قال إنه يريد الشخصية طبيعية وليس «الأخنف»، الذي اعتاد الظهور في الأعمال الفنية للإسرائيليين.