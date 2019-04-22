- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعاد الفنان المصري لطفي لبيب، ذكريات مشاركته في فيلم «السفارة في العمارة»،والذي قدمه في عام 2005، مع الفنان عادل إمام.
لطفي لبيب، أكد خلال لقائه في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية “cbc” أن الدور كان نقله كبيرة له، على المستوى الفني، والمالي، والحياتي أيضًا.
وأضاف، أنه من خلال هذا الدور تم مشاهدته أكثر لوجوده مع الفنان عادل إمام، وكذلك لأن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل، وشكل التعامل، وذلك على الرغم من أن دوره في الفيلم اقتصر على 5 مشاهد فقط.
وتابع، أن الذي ساعده، على الظهور بهذا الشكل الفنان الكبير عادل إمام، وذلك على الرغم من تحذير الفنان محمد هنيدي، له من الموافقة على الدور مؤكدًا له أن الناس ستكرهه بعده، كما أن المخرج سعيد حامد قال له: «إقبل يا خي».
وأوضح أن الفنان عادل إمام، كان مركز معه في الفيلم، وكان يطلب منه أداء بعض اللقطات مثل مشهد أخذ التورتة في عيد الميلاد، كما أنه قال إنه يريد الشخصية طبيعية وليس «الأخنف»، الذي اعتاد الظهور في الأعمال الفنية للإسرائيليين.
كانت هذه تفاصيل خبر لطفي لبيب: هنيدي حذرني من المشاركة في «السفارة في العمارة» لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.