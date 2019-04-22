شروتي ساوانت ضابط شرطة طموح في Coffee

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستعد الممثلة الهندية شروتي ساوانت، المعروفة باسم إينيا، لتقديم دور ضابط شرطة طموح في فيلم Coffee القادم من إخراج ساي كريشنا

يجري تصوير الفيلم في الوقت الحالي في ولاية بنجالور وهو حاليا في مراحل ما بعد الإنتاج، حيث يمكن توقع إعلانات الإصدار قريبا.

وفي حديثها إلى صحيفة silverscreen حول دورها، تقول اينيا ان هذا هو أول فيلم لها تتمتع فيه بالبطولة الكاملة، وتلعب في العمل الحركي دور “سالثاباما”، وهي شخص يتدرب ليكون ضابط شرطة يتولى مهمة سائق سيارة أجرة لإعالة أسرتها.

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وأضافت: “القصة تدور حول كيفية نضالها لإخراج أخاها من مشكلة عالق فيها، انها قصه مثيره وهو بطولتي الأولى، أنا أدرك أهمية بطل الرواية الذي يحمل كل عنصر من عناصر القصة إلى الأمام “.

وعن مهارات الدور المطلوب لها لأداء مشاهد العمل، وتقول انها تلقت تدريب على فنون الدفاع عن النفس: “انا اعرف فنون الدفاع عن الذات، والرقص هو واحد من هواياتي “.

وتشتهر اينيا بأدوارها في الأفلام المالايامية مثل سايرا ودام مارانغال وآلامه، وقد حصلت مؤخرا على جائزة ثاني أفضل ممثلة من قبل النقاد السينمائيين بولاية كيرالا.