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شيلبا شيتي تلهم الأمهات الشابات

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعد النجمة الهندية شيلبا شيتي كوندرا، إحدى الرائدات في عالم اللياقة البدنية والرشاقة على موقع يوتيوب، وهي أحد محبي اليوجا كذلك.

شاركت شيتي مؤخرًا شغفها بعالم التمارين وسبب قوتها، ونشرت أحدث فيديوهاتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وتظهر في المقطع شيلبا وهي تمارس تمارين لياقة قوي وتستخدم ابنها فيان كوزن.

وعلقت الممثلة على المقطع في محاولة لتحفيز الأمهات الأصغر سنًا والمتوقع لهن أن يصبحن أمهات قريبا، قائلة: “يوم تمرين الشريك، احتاج إلى المزيد من العضلات والقوة أكثر مما تعتقدون للتعامل مع الأطفال خاصة الأولاد.(كل الأمهات هناك تعرفن ما أعنيه)”

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الجدير بالذكر هو اختفاء النجمة إلى حد كبير من المشهد السينمائي، ومع ذلك اتجهت تماما إلى الظهور ف البرامج التلفزيونية الشهيرة، وعملت كقاض في برامج الواقع المختلفة.

وهي حاليًا واحدة من ثلاثة قضاة في أحد أكبر برانج الواقع والرقص في الهند Super Dancer 3، إلى جانب المخرج أنوراج باسو Anurag Basu ومصممة الرقصات جيتا كابور Geeta Kapoor.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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