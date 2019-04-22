مصرع ممثلة بوليود بهارجافي وصديقتها انوشا ريدي في حادث سير.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
لقيت الممثلتان بهارجافي وإنوشا ريدي مصرعهما في حادث سير خلال عودتهما إلى حيدر أباد بعد ان انتهيا من تصوير أحد المسلسلات حيث اصطدمت سيارتهما بشجرة على جانب الطريق.
وأفادت الأنباء أن بهارجافي توفيت في الحال، بينما نقلت انوشا ريدي إلى مستشفى اوسمانيا العام الذي تديره الحكومة في حيدر أباد حيث توفيت متأثرة بالإصابات بعد ذلك بوقت قصير، وقد نجا تشاكري، سائق السيارة، وفيناي كومار، أحد المسافرين في الحادث وأصيبوا بجروح ودخلوا المستشفى في الوقت الحالي.
ووفقا لتقارير مختلفة، قال مصدر من داخل الشرطة ان سائق السيارة كان يحاول تجنب الاصطدام بشاحنة كانت قادمة من الجانب الآخر.
ووفقا لتقرير صادر عن silverscreen، بهجافي ممثلة شابة تبلغ من العمر 20 عام، وكانت مقيمة في منطقة نيرمال في تيلانجانا، واشتهر بدورها في مسلسل Mutyala Muggu الذي بث على تليفزيون زي، وعلى الإنترنت على Zee 5 بانتظام، بينما كانت انوشا ريدي في الـ21 من عمرها، ممثله طموحه تعود أصولها في جاياشانكار بهاتابالي.
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