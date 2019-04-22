النجمة التركية نسليهان أتاغول تفاجئ زوجها وتحتفل بعيد ميلاده في الأستوديو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة التركية نسليهان أتاغول، زوجها الفنان قادير دوغلو، واقتحمت عليه الأستوديو خلال تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد «الوصال»، لتحتفل بعيد ميلاده.

نسليهان احضرت قالب الكيك ومجموعة من الحلويات التي قدمتها لفريق عمل المسلسل، وحرصت على اطفاء شمع عيد الميلاد مع زوجها في أجواء رومانسية أمام الجميع، حيث تبادل فانز النجمين صورة من حفل عيد الميلاد المفاجئ، وهنأوا قادير، متمنيين له النجاح بمسلسله الجديد، كما تمنوا للزوجين حياة سعيدة مليئة بالحب الدائم.

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يُذكر أن نسليهان أتاغول وقعت في حب قادير دوغلو خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من المع نجوم تركيا عام 2016.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «القاع» آخر عمل درامي عُرض لنسليهان، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي عادت به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».