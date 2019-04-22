الفنان اللبناني نيكولا معوض يجسد دور النبي إبراهيم في فيلم أجنبي.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان اللبناني نيكولا معوض، عن اختياره لتجسيد دور النبي إبراهيم، من بين أكثر من 1700 ممثل حول العالم، وذلك في الفيلم الأميركي الروائي الطويل “His Only Son”.
وقال نيكولا، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بعد شهور طويلة من الانتظار، سعيد جدّاً لإعلان أنه من بين أكتر من ١٧٠٠ ممثّل حول العالم، تمّ اختياري للسّفر إلى لوس أنجلس في شهر ٦ لِلقيام بالدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل “His Only Son”.
وأضاف: “هديّة كبيرة من الله أكتر ما بستاهل، مش بسّ لأنّو على الصّعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل كمان لأنّي عم بلعب شخصيّة من أفضل رجال الله، النَّبي ابراهيم، بفيلم بيتناول احدى أهمّ مراحِل حَياتُه”.
يذكر أن الفنان نيكولا معوض، عرض له مؤخرًا مسلسل ” طلعت روحي” وهو من بطولة إنجي وجدان ونيكولا وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ومن إخراج رامي زرق الله.
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