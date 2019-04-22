كريتي سانون: Panipat تجربة سحرية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تقول الممثلة الهندية كريتي سانون Kriti Sanon، التي تصوّر حاليًا فيلم “بانيبات” Panipat، إنها لم تكن تتصور أبدًا أنها ستكون جزءًا من هذا “الفيلم الضخم”.

قالت كريتي لوكالة الأنباء الهندية IANS في مقابلة عبر البريد الإلكتروني حول الفيلم “لقد قمنا بتصوير بعض المشاهد في جايبور. لقد صورنا في استوديوهات ND في كارجات Karjat وسوف نقوم بالتصوير في مومباي. ،

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 28 عامًا: “هذا الفيلم ينقلك إلى عصر مختلف، لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأكون جزءًا من هذا الفيلم الضخم، وهي تجربة سحرية حقًا”.

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“Panipat” سيحكي القصة التي أدت إلى معركة بانيبات ​​الثالثة، وهو من إنتاج سونيتا جورايكار Sunita Gowariker تحت شعار شركة AGPPL بالتعاون مع Vision World، ومن إخراج أشوتوش غواريكر.

والفيلم، الذي من المقرر أن يتم عرضه في السادس من ديسمبر 2019، يقوم ببطولته أيضًا أرجون كابور وسانجاي دوت في أدوار محورية. يخلق الثنائي أجاي أتول، مخرج الموسيقى الوطني الحائز على جائزة، نغمات للفيلم. (كونا)

في السياق، شاركت سانون النجمين أكشاي كومار وريتيش ديشموخ بطولة فيلمهم الجديد “Housefull 4” وهو الجزء الرابع من السلسلة التي حققت نجاحًا كبيرًا بشاشات العرض في السابق.