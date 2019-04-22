إليسا تخسر نصف مليار بسبب «روتانا»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا في السعودية، وذلك للمرة الأولى، والحفل من تنظيم شركة روتانا بالإضافة إلى هيئة الترفية بالسعودية.
إليسا، عبرت عن حزنها الشديد خلال المؤتمر الصحفي السابق للحفل، بعد رفع أغانيها كاملة من عن تطبيق «أنغامي» اللبناني، وإضافتها إلى تطبيق «ديزر»العالمي، مؤكدة أنها تتبع خطوات شركة «روتانا» للصوتيات التي تنتمي إليها والتي فضلت اتخاذ هذه الخطوة.
وأضافت بعفوية: «إن شاء الله النص مليار اللي طار يرجع على ديزر».
وكشفت أيضًا عن تأجيل موعد إطلاق فيديو كليب أغنية «كرهني»، بعدما كان مقررًا عرضه الأربعاء الماضي، وقالت إن مخرجة العمل إنجي جمال تصرّ على إعطاء نتيجة أفضل.
وقدمت إليسا خلال الحفل، باقة مميزة من أفضل أغانيها، وطلبت من سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، خلال أدائها أغنية «بدي دوب»، أن يأذن لها بالرقص ولكنه منعها وذلك التزامًا بشروط الحفلات التي تمنع الرقص والتمايل في المملكة، ولكن رغم ذلك تمايلت إليسا على ألحان أغانيها وكانت كالفراشة على المسرح.
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