اعتقال عراقي بسبب ساعة تحمل صورة صدام حسين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت ساعات يد مؤخرا في العراق تحمل صورا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم” فإن السلطات العراقية، اعتقلت شخصا يبيع ساعات يدوية عليها صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

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وزارة الداخلية العراقية قالت في بيان لها: إن مواطنا اتصل بالسيطرة المركزية مخبرا عن وجود شخص يقوم ببيع ساعات يدوية تحتوي على صور للرئيس الراحل صدام حسين، في شارع الربيع.

بيان الداخلية أضاف، أنه: تم على الفور إرسال دوريات إلى حي الجامعة والقبض على الشخص وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص.

يشار إلى أن سيدة عراقية تدعى “نانا” كانت قد ظهرت مؤخرا معلنة أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعلنت عن امتلاكها وثائق تفيد أن إثبات نسبها للرئيس الراحل وصادرة من دوائر حكومية عراقية رسمية.

وطلبت من رغد صدام حسين، الابنة الكبرى لصدام حسين، إجراء تحاليل طبية للتأكد، لكن الأخيرة ردت عبر كوقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نافية أي علاقة قرابة لنانا بصدام حسين.