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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله الأخير بالسعودية والذي حضره حشد هائل من جمهوره ومحبيه من الجنسين.
وكشف تامر حسني، عن جملة هي أحب إليه من كل الألقاب التي نالها في حياتها وكانت أمنية يتمنى الوصول إليها وسمعها على المسرح بالسعودية، وهي قول مقدم الحفل: “يكفي لما نشوف صديق لنا مصري نقول له سلملنا على تامر”، وعلق تامر على هذه الحملة قائلًا:” “زمان سمعت الجملة دي على قامة كبيرة في الفن وعجبني العمق والتعب اللي فيها واتمنيت أكون واحد من اللي تتقال عنهم الجملة دي في يوم من الأيام”.
وأضاف: “و قولت لنفسي عايزة مجهود مش طبيعي وفضلت الجملة دي تطاردني في ذهني بشكل غريب لحد ما أخيراً سمعتها وعالمسرح .. الحقيقة فرحتي بيها أكبر من أي لقب سمعته في حياتي وأهم من أي جايزة عالمية حصلت عليها”.
وتابع: “يا شباب احلموا مفيش مستحيل احلموا تحت أي ظروف واتعبوا عشان تحققوا الحلم ((النجاح على قد التعب )) الحمدلله”.
من ناحية أخرى يستعد تامر حسني، لتصوير إعلان جديد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك لصالح إحدى شركات الغتصالات في مصر ومن المقرر طرحه في رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني بعد حفله بالسعودية: حققت حلم كنت أحلم به طوال عمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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