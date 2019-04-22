بنات عمرو دياب يشعلن مواقع التواصل بظهور غير مألوف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت كنزي وجنا، ابنتا الفنان المصري عمرو دياب، انتقادات العديد من جمهور والدهما وذلك بسبب إطلالتهما التي وصفها المتابعين بالجريئة.
جنا، نشرت صور مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان بفتحة صدر كبيرة الأمر الذي اعتبره البعض جرأة زائدة منها وذلك بعد انتشار صورتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ولجأت جنا، لحماية نفسها من الانتقادات بإغلاق خاصية التعليقات على صورها عبر «إنستجرام»، وذلك تجنبًا للانتقادات التي تتلقاها.
من ناحية أخرى دافع البعض عن جنا وشقيقتها كنزي، مؤكدين أنهما تعيشان عمرهما الطبيعي، وملابسهما لا تختلف كثيرًا عن الموضة السائدة والتي يمكن لأي شابة أن ترتديها خلال النهار أو في السهرات والحفلات مع أصدقائها.
يذكر أن بنات عمرو دياب وابنه عبدالله ، يعيشون برفقة والدتهما السعودية زينة عاشور بالخارج، ويقوم هو بزيارتهم خلال العطلات الصيفية.
وكانت العديد من الأخبار قد نشرت حول انفصال عمرو دياب، عن زينة عاشور، وزاد من قوتها وجوده الدائم مع الفنانة دينا الشربيني، وأخبار زواجهما إلا أن كلا الطرفين لم يؤكد الأخبار المنتشرة.
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