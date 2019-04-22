احتجاز الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام ووالدتها في مطار بيروت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام ووالدتها لأزمة في مطار بيروت، حيث تم احتجازهما هناك وسحب جواز سفر والدتها.

الإعلامية المصرية نشرت الكثير من مقاطع الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”،خلال تواجدها في المطار، كشفت بها تفاصيل الأزمة، واستغاثت بالسفارة المصرية لحلها.

سالي قالت إن ضابط مبطار بيروت أهان والدتها بلا سبب، وادعى إنها قامت بإزالة شريط الطابور، مع أن ذلك لم يحدث، وظل محتجزهما بداخل المطار، على الرغم من تعرض والدتها لأزمة صحية.

حيث قالت: “أنا دلوقتى قاعدة في مطار بيروت بقالي 4 ساعات طيارتنا جت الساعة 7:30 مصر للطيران، ماما قاعدة تعبانة مجبولهاش أي حاجة مجبولهاش حتى دكتور.. الضابط جه خد مني الباسبور ومعملش أي حاجة وموقفني في الطابور 3 ساعات عشان الشريط مش عارفة متشال فجاي بيزعق لماما.. بقوله متزعقش لمامي وملكش حق تزعق لأمي”.

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وأضافت: “الظابط واخد الباسبور بتاع مامي أنا عرفت أخد باسبوري.. مش عارفة ارجع مش عارفة اعمل أي حاجة.. أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص.. أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان ثاني أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل”.

وبالفعل تدخلت السفارة المصرية، وتواصلت مع الإعلامية المصرية لإنهاء أزمتها، وعادت سالي مع والدتها إلى القاهرة.

الإعلامية ووجهت الشكر للسفارة، كاشفة أنها تواصلت معها عن طريق مساعدة من الإعلامية رضوى الشربيني، كما وجهت الشكر لكل الضباط والمواطنين اللبنانيين الذين ساندوها في أزمتها بالمطار.

وتوعدت سالي ضابط مطار بيروت بسبب اهانته لوالدتها، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها وستحاول الوصول إلى ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية، لتتقدم بشكوى ضده.