ابنة نيللي كريم تخضع لعملية جراحية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف خبير التغذية هاني أبو النجا، طليق الفنانة المصرية نيللي كريم، عن خضوع ابنتهما لعملية جراحية.
طليق الفنانة المصرية أعلن هذا الخبر، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، دون أن يكشف تفاصيل عن مرض ابنته، لكنه أكد أنها عملية جراحية بسيطة.
حيث كتب: “أصدقائي اسف لعدم الرد ، بنتي. بتعمل عملية بسيطة انشالله و يومين و هرجع اكلمكم”، وقد تلقى الكثير من التعليقات التي تتمنى لابنته الشفاء العاجل.
ومن جانبها، لم تعلق الفنانة المصرية نيللي كريم على مرض ابنتها وخضوعها لعملية جراحية، حتى الآن.
جدير بالذكر أن نيللي كريم تزوجت مرتين حتى الآن ولها أربع أبناء، حيث كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد ابناءها «كريم» و«يوسف» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك
وتزوجت للمرة الثانية في عام 2004 من خبير التغذية «هاني أبو النجا» وانجبت ابنتان هما «سيليا» و«كندة» وفي عام 2015 اعلنت عن انفصالهما.
وهاجمها طليقها الثاني أكثر من مرة، واتهمها بأنها لا تتحمل مسئوليتها كأم، حيث كتب: “هو حضرتك إزاي متخيلة أني علشان أب محترم أني اسكتلك هو حضرتك نسيتي إنك أم ... معلش عارف إنك مش فاكره بس تاني وتالت حلي عني ... معلش يا أصدقائي فاض الكيل.. والله زي ما في أب وحش في أم زبالة”.
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