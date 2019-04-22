هايلي تامادون تُفاجئ متابعيها: حامل بالطفل الأول في سن الـ42!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الممثلة البريطانية هايلي تامادون، جمهورها على تويتر بحملها طفلها الأول من صديقها.

وكشفت هايلي البالغة من العمر 42 عامًا، عن هذه الأخبار لمتابعيها عبر تويتر أثناء مشاركتها صورة تظهر نتوء بطنها في عيد الفصح.

وفي تغريدة لها قالت هايلي: "أخبار مثيرة.. أنا مسرورة جدًا لأخبركم جميعًا.. انتظر طفلي الأول من صديقي الرائع أدريان، لطالما أردت أن أكون أماً ولم أكن أعتقد أنه يمكن أن يكون لدي أطفال، والآن في سن 42 أنا حامل!".

وجذبت هذه التغريدة على الفور عددًا كبيرًا من الردود من المعجبين والنجوم المشاركين، الذين سارعوا بمشاركة هذه الأخبار السارة.

وانتقلت هايلي أيضًا إلى إنستغرام لمشاركة أخبارها مع المعجبين، ونشر الصورة نفسها مع التعليق "Baby On Board".

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جاء ذلك بالرغم من إعلان هايلي مسبقًا بأنها "لن تنجب أبداً" ، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأبقت النجمة علاقتها مع صديقها أدريان خارج دائرة الضوء، ما يعني أن الأخبار جاءت بمثابة مفاجأة كبيرة للعديد من المشجعين.

وكانت هايلي مرتبطة سابقًا بجو تراسيني نجل الممثل الكوميدي جو باسكوال في عام 2015، بالإضافة إلى الممثل الكوميدي ماركوس بريدجستوك.

وذكرت صحيفة ديلي ستار في عام 2013 أن ماركوس ترك زوجته ليكون مع هايلي، ولكن الثنائي انفصلا بعد ثلاث سنوات من المواعدة.