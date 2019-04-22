شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهدي الشبه بينهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية شيريهان صورة تجمعها بابنتها "لؤلؤة" عبر حسابها على إنستغرام احتفالاً بعيد ميلادها، وأظهرت الصورة الشبه الكبير بينهما.

ونشرت الفنانة شريهان، عدة صور مختلفة مع ابنتها الكبرى "لؤلؤة" في مراحل عمرها المختلفة، احتفالًا بعيد ميلادها اليوم الاثنين، عبر إنستغرام، ولكن الصورة الأخيرة والحديثة لها أظهرت الشبه الكبير بينهما ولاقت استحسان متابعيها.

وعلقت شيريهان على الصورة التي شاركتها بصحبة ابنتها قائلة: "يكفيني فخرًا أنك أنتِ مني وأنا منك، كل عام وأنتِ أنتِ يا لؤلؤة الأدب، العلم، الحياء، والخُلق الحسن، حياتي وميلادي أنا يا لؤلؤة ابتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد".

وتابعت: "أكرمني ربي بأغلى نعمة اسمها لؤلؤة، وزي النهاردة يوم 22 أبريل أصبح تاريخ في عمري غير عادي".

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واختتمت رسالتها: "اللهم لك كل الحمد، والحمد والحمد والشكر، شكرًا لربي، شكرًا لزوجي، وشكرًا لكِ أنتِ يا لؤلؤة".

وتعد "لؤلؤة" هي ابنة الفنانة شريهان الكبرى من زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، كما أنجبت منه ابنة أطلقت عليها اسم "تالية القرآن".