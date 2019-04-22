تداوُل صورة لمحمد أبو الوفا من العناية المركزة.. وهذا ما حدث معه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما يزال الفنان المصري محمد أبو الوفا موجودًا بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الفيوم بصعيد مصر، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها للمستشفى في حالة سيئة.

وتعرض أبو الوفا لوعكة صحية شديدة، وأمر الأطباء بإدخاله إلى العناية المركزة وشخصوا حالته بالالتهاب الصدري الشديد، وهم الآن يراقبون تطورات حالته الصحية أولاً بأول، لمروره بمرحلة حرجة، لحين تحسن حالته، ليتم نقله لإحدى الغرف العادية بالمستشفى.

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وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان محمد أبو الوفا من داخل غرفة العناية المركزة، ويلاحظ تدهور حالته الصحية، حيث أبدى كثيرون حزنهم من أجله، وانهالت الدعوات له بالشفاء العاجل، من جميع أنحاء الوطن العربي.

يُذكر أن أبو الوفا شارك في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرزها "أفراح إبليس"، و"كأنه إمبارح"، بالإضافة إلى مسلسل "ابن حلال"، ويترقب الجميع عمله الدرامي الجديد في الماراثون الرمضاني 2019.