راغب علامة يُؤكّد أنّ المستقبل لألبومات "الديجيتال" مفاجأة

أكّد الفنان اللبناني راغب علامة أن فيديو كليب أغنية «صدفة» يحمل مفاجأة كبرى لعشّاقه، وأشار إلى أنه يفكر في طرح ألبوم غنائي بطريقة الديجيتال، لأنها ستكون لغة المستقبل، كما أعلن عن بَدء عمله على أغنيته المصرية الجديدة «ملك الرومانسية».

وطرح الفنان اللبناني راغب علامة أغنيته الجديدة السينغل "صدفة" عبر قناته على موقع "يوتيوب" ومنصات إلكترونية أخرى، لتكون باكورة أعماله الفنية لعام 2019.



وتحدَّث راغب علامة عن سبب استكمال قصة أغنيته الشهيرة «آسف حبيبتي» بعد مرور 26 عاما على طرحها بتقديم جزء ثان منها بعنوان «صدفة»، قائلا: "الفكرة لاقت إعجابي للغاية عندما عرضتها عليّ الشاعرة أماني النوري، حيث تحمست لها كثيرا، ورأيت أنني ينبغي علي أن أستكمل نجاح أغنية «آسف حبيبتي» التي تعد علامة من علاماتي الفنية الناجحة، وأن أجعل قصة الأغنية القديمة تنتهي بنهاية سعيدة، وردود الفعل كانت أكثر من رائعة، وكانت مُدهشة مثلما توقعت قبل طرحها، فالجميع كان يتمنى أن تنجح قصة الحب في أغنية «آسف حبيبتي»، فبعد مرور كل تلك الأعوام فإن الفتاة التي تركتها من أجل صديقي قابلتها مجددا، وعاد الحب بيننا، وأعتقد بأن ردود الفعل عليها ستتغير مرة أخرى عقب طرح الفيديو كليب الخاص بها، والذي سيحمل مفاجأة كبرى لن أفصح عنها خلال الوقت الراهن".

وقال راغب علامة: "أنا دائما أفضل التعاون مع الشباب، وأساعد أي شخص يرسل لي عملا فنيا جيدا، وأماني النوري، صاحبة أغنية «صدفة» كانت أرسلت لي الأغنية عبر أحد التطبيقات الهاتفية، وأعجبتني للغاية كلمات الأغنية واتفقت معها على طرح الأغنية، فأنا كل ما يهمني في التعاون هو أن تكون نتيجته جيدة، سواء كان الذي أتعامل معه صاحب خبرة طويلة في عالم الفن أو من المستجدين".

وكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد، قائلا: "علينا أن نعترف بأن كل عصر له أدواته، والعصر الحالي لا يعترف بالألبومات الكاملة، ولا بفكرة التوزيع وطبع الأسطوانات المدمجة، فنحن نعيش في عالم الديجيتال، وأنا كمطرب كل ما أفعله هو أنني أختار أغنياتي، وأسلم تلك الأغنيات إلى شركة «باك استديج» المالكة لأعمالي وهي تقوم بتسويقها وطرحها بالشكل الذي تراه، وأنا لا أتدخل فيه، وللعلم أنا من محبي فكرة الألبومات الكاملة، ولكي نحل هذه الأزمة أفكر جديا في أن يكون ألبومي القادم هو ألبوم ديجيتال أي ألبوم يطرح على المنصات الإلكترونية واليوتيوب".

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وأعلن موعد طرح أغنيته المصرية الجديدة "ملك الرومانسية"، موضحا: "أمتلك في جعبتي حتى الآن أكثر من أغنية مصرية وخليجية، فهناك 3 أغنيات خليجية أعمل عليها بالإضافة إلى أغنية «ملك الرومانسية» التي كتبها الشاعر ناصر الجيل ولحنها محمد ضياء وهي أغنية جميلة للغاية وتحمل فكرة جديدة ومختلفة وأفكر في إطلاقها خلال فصل الصيف المقبل أي بعد نهاية شهر رمضان الكريم الذي يحل علينا بعد أيام"، وعن العودة من جديد لبرامج المواهب الغنائية التي تألق فيها مثل "أراب أيدول" و"ذا أكس فاكتور"، قال: "لا أفكر في الوقت الحالي في العودة لتلك التجارب مرة أخرى، ففي وقت ازدهارها كنت من أوائل الفنانين الذين شاركوا فيها، وكنت رئيس لجنة التحكيم في برنامج «آراب أيدول» الذي حقق وقت عرضه نجاحا كبيرا، وبعدها ذهبت إلى «ذا أكس فاكتور» وحققت به نجاحا كبيرا، وأرى أن تلك البرامج أخذت مني وقتا كثيرا، فأنا حاليا أريد أن أطرح أغنيات جديدة، وأصورها وأحيي حفلات في كل البلدان العربية والأوروبية، فأنا لا أعلم الغيب ولا أعرف ما يحمله لي المستقبل، فأي عرض سيقدم لي سأدرسه جيداً قبل الموافقة عليه".

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