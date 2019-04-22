تامر حسني يُوجِّه رسالة إلى السعوديين

وجّه الفنان تامر حسني رسالة إلى السعوديين وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام". وقال تامر حسني إن حفلته الأخيرة في الرياض حققت أعلى نسبة حضور جماهيري في حفلات العام، وشكر الشركة المنظمة والجمهور على استقباله، وكذلك فرقته الموسيقية.

وأحيا تامر حسني حفلا غنائيا الخميس، في العاصمة السعودية الرياض. قد يهمك أيضـــــــًا Advertisements تامر حسني يحيي حفلة في المنصورة للمرة الأولى "النجمة اللبنانية باميلا الكيك تبهر الجمهور برقصها عبر " إنستغرام

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