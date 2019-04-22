أمبير ديفز تظهر بإطلالة جديدة في عرض مسرحي

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع أمبير ديفز، بإطلالة مختلفة عما تشتهر به في برنامج الواقع "لاف ايلاند "، لتبتعد عن البكيني الساخن وترتدي بلوزة من النوع الثقيل مع تنورة قصيرة في عرض مسرحى في مسرح ويست اند.

وبدت نجمة الواقع رائعة في سترة حمراء كتب عليها "كل ما أعرفه هو أنني لا أعرف شيئًا" أثناء مغادرتها المسرح مع المغنية لويز ريدناب ، وارتدت أمبير البالغة من العمر 22 عامًا ، مع بلوزتها الحمراء الأنيقة مع تنورة صغيرة من الدينم ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في لندن.

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وحافظت أمبير على راحتها حيث ارتدت زوج من الاحذية الرياضية البيضاء ، ووضعت القليل من المكياج في الوقت نفسه ، شوهدت لويز البالغة من العمر 44 عامًا في معنويات مرتفعة بعيدا عن أضواء المسرح حيث ارتدت معطف أحمر طويل وسراول من الدينم وتي شيرت باللون الابيض وعززت طولها بزوج من الاحذية السوداء العالية .

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وظهرت لويز مع شعر أملس ومكياج ناعم ،وهي مبتسمة ابتسامة مشرقة ومتوجهه إلى منزلها ، ويذكر ان المغنية قد تصدرت عناوين الصحف هذا الأسبوع بعد أن اعترفت بأنها قطعت علاقاتها مع شريكها السابق في الرقص كيفن كليفتون ،للمذيعة والصحفية ستايسي دوللي.

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