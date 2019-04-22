قصاقيص ورق صلاح جاهين فى أمسية بالأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سلسلة حلقات صالون مصر المبدعة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية بعنوان قصاقيص ورق صلاح جاهين وتستضيف المخرج الكبير عصام السيد مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت ويتخللها فقرات غنائية لكل من رباب ناجى مصطفى سامى ومحمد فوزى بمصاحبة فرقة محمد باهر الموسيقية وذلك فى السابعة مساء غدا الثلاثاء على المسرح الصغير . صلاح جاهين ولد في القاهرة عام 1930 عمل محرراً في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام ، كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً في السبعينيات ، كتب أيضاً أفلام أميرة حبي أنا ، شفيقة ومتولي والمتوحشة ، كما قام بالتمثيل في شهيد الحب الإلهي عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962، كانت قمة أعماله الرباعيات والتي تجاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام ولحنها الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان علي الحجار، نظم ما يزيد عن 161 قصيدة منها على اسم مصر، تراب دخان الى جانب أوبريت الليلة الكبيرة الذى يعد الاشهر فى مجاله في مصر .

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