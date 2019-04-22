شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم بعد الاستفتاء: "تحية للشعب المصرى الأصيل وربنا ما يحوجك لحد يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب حكيم، رسالة شكر للشعب المصرى، الذى لم يتوان عن الوقوف بجوار بلده ولبى دعوات النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



حكيم

وقال حكيم: "تحية للشعب المصرى الأصيل اللى بيقف جنب بلده لما تكون بلده محتجاله، ربنا ما يحوجك لحد يا مصر، تحيا مصر والمصريين فى كل بقاع الأرض".



حكيم

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وأدلى حكيم بصوته على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الفرعية رقم 6 بمركز شباب الشيخ زايد الرياضى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.