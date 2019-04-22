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وفاء سالم تلتقط صورا داخل لجنتها فى الاستفتاء عقب الإدلاء بصوتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الفنانة وفاء سالم، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل أحد مقار لجان الاستفتاء، مؤدية واجبها الوطنى تجاه مستقبل مصر.

 

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وحرصت بطلة فيلم "النمر الأسود" أمام الفنان الراحل أحمد زكى، على التقاط الصور التذكارية مع رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين لجان الاستفتاء.

 

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

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