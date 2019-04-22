شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..إليسا تطرح فيديو كليب " كرهنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة إليسا، فيديو كليب الجديد "كرهنى" إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بحبونى" منذ قليل على قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، وحصد الفيديو منذ طرحه 16 ألف مشاهدة

وتعد أغنية "كرهنى"، الثانية التى تصورها إليسا على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبونى" الذى طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذى يحمل نفس اسم الاغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً لاسيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

Advertisements

وطرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها " إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".