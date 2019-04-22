شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ابنه علا غانم تكشف عن خطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كاميليا الدفراوى، نجله الفنانة علا غانم عن صور خطيبها أثناء حضور حفل خطوبة صديقتها إنجى، ونشرت كاميليا، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورا من حفل خطوبة صديقتها و ظهرت بجانب خطيبها، وكتبت قائلة: " أفضل صديق و الداعم البيت يكون حيثما يكون هو".

وآخر أعمال الفنانة علا غانم، مسلسل ظل الرئيس منذ عامين وتم عرضه فى رمضان 2017 من بطولة ياسر جلال، ومنذ لك الحين لم تظهر علا فى أى عمل سواء بالسينما أو التليفزيون.

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