آمبر هيرد تتم عامها الـ33 وجوني ديب كان المحطة الأبرز في حياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 04:37 مساءً - أتمت النجمة العالمية أمبر هيرد Amber Heard اليوم عامها الـ33، بمسيرة فنية بدأت منذ نحو 15 عامًا، إلا أنّ المحطة الأهم والأبرز في حياتها كانت زواجها بالممثل جوني ديب Johnny Depp.

إذ إنّ هيرد رفعت دعوى الطلاق بحق جوني في بعد 15 شهرًا من الزواج فقط، وحصلت بعد ذلك بأيام على أمر تحفّظي موقت ضد ديب.

وقالت في وثائق الدعوى إنّ ديب كان يسيء إليها خلال الزواج، وإنّ هذا الأمر بلغ ذروته خلال مشادة، حين قذف هاتفًا محمولًا بوجهها، وحطّم بعض الأشياء في شقتها.

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وحصلت النجمة على سبعة ملايين دولار كتسوية طلاق، تبرعت بها إلى منظمة خيرية بحسب ما أعلنت.

وفي آذار من العام الجاري، زعم جوني ديب أنّ هيرد بدأت علاقتها مع مؤسس Tesla إيلون موسك Elon Musk، المرتبطة به حاليًّا، بعد فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا على زواجهما في العام 2015، ووجّه نجم قراصنة الكاريبي تهمة الخيانة لها.

وتأتي هذه الادعاءات في إطار قضية تشهير رفعها النجم البالغ من العمر 55 عامًا ، ضد طليقته، حيث سعى للحصول على تعويضات قيمتها 50 مليون دولار، ردًّا على قيام نجمة أكوامان، بكتابة مقالة افتتاحية تصف نفسها بأنها ضحية إساءة معاملة منزلية.

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وفي تفاصيل الدعوى القضائية يزعم ديب أنّ هيرد استقبلت "في وقت متأخر من الليل" رجل الأعمال الملياردير Musk في L.A. penthouse Depp and Heard ، بينما كان ديب خارج البلاد. ويذهب ديب في دعواه لحد اتهام موسك بالقدرة على الوصول إلى منزله، في الليلة نفسها التي ظهرت فيها هيرد بوجه مصاب . ويقول ديب في دعواه إنّ ادعاءات هيرد حول العنف المنزلي ضد ديب خاطئة وهي "خدعة متقنة".

هل ستتزوّج أمبر هيرد قريباً؟



يُذكر أنّ انفصال ديب وهيرد حصل في أيار/مايو 2016. وقد أكد أحد وكلاء Musk أنّ "Elon و Amber لم يبدآ في رؤية بعضهما البعض حتى أيار 2016، وحتى ذلك الحين كانت لقاءاتهما نادرة . ولم تصبح علاقتهما رومانسية إلا بعد مرور بعض الوقت".

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