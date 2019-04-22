الإعلامية أسرار السعيد تكشف عن أخر تطورات حالة صابرين بورشيد الصحية – فيديو

طمأنت الإعلامية الكويتية أسرار السعيد الجمهور الكويتي ومتابعي الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية صابرين بورشيد، خلال تقديمها افتتاحية برنامج ”عالسيف“ على إحدى القنوات المتلفزة، رغم الإعلان عن فقدانها الذاكرة وإصابتها بأورام لمفاوية في الرأس.

وقالت: ”بداية أسبوع جميلة، في أخبار أجمل أكيد، ونحب نطمئن الجمهور لزميلتنا صابرين، الحمدلله بإذن الله الأيام الجاية راح تبتدي لعلاجها للأورام اللمفاوية وان شاءالله ما تحتاج إن استجابت لهذه المرحلة من العلاج لمدة شهرين لعلاج المرحلة الثانية“.

من جهته، قال طالب الشريف زميل أسرار في تقديم البرنامج: ”يقولون يمكن إن نسبة كبيرة من الذين يصابون بهذه الأمراض يعالجون بدون عمليات جراحية“، لتؤكد أسرار على معلومته بقولها: ”إن شاءالله سترجع ذاكرتها في الأيام الجاية، ونطمئن الجمهور ونتحمد بالسلامة أكيد لصابرين ونتمنى أن تكون موجودة معانا الموسم المقبل“.

وكان والد صابرين أحمد بورشيد قد قال قبل أيام إن ابنته صابرين في خطر أدعولها.

كما نقل عنه قوله إن صابرين ”فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أو لا … وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال إن هذا الورم سرطاني وقال 70 إلى 80 في المئه من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعيه.فنرجوا الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض“.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن ودعم واسعة من رواد مواقع التواصل للإعلامية صابرين بورشيد حيث دعا طيف واسع منهم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية .