بالفيديو: مذيعة أمريكية شهيرة تقدم نصيحة لريهانا بخصوص حبيبها حسن جميل

وجهت الإعلامية الأمريكية الشهيرة ويندي ويليامز رسالة صريحة للنجمة العالمية ريهانا بخصوص حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل.

وقالت ويندي ويليامز في برنامجها التليفزيوني: “بالمناسبة ريهانا.. ابقي علاقتك مستمرة مع رجل الأعمال السعودي.. دعيني أخبرك شيئاً، حسن جميل يبدو كشخص جيد، فهو يمتلك نقوده الخاصة، ورغم أن ثروة عائلته تبلغ 1.5 مليار دولار، إلا أنه يعمل بجد وليس مجرد وريث كسول”.

وأكملت الإعلامية الأمريكية: “علاقتهما مستمرة منذ عام 2017 بعيداً عن وسائل الإعلام، لذلك ربما يجب عليهما الزواج والإنجاب.. أعتقد أنه الرجل المثالي بالنسبة لها لأن كلاهما مشغولاً بشدة، لذلك فإنهما عندما يلتقيان.. تتحول الأمور بينهما لسحر”.

تصريحات ويندي ويليامز جاءت بعد اعترافها بخيانة زوجها لها مع زميلة لهما تعمل في البرنامج، حيث قامت بفصلهما معاً من العمل لديها ثم تقدمت بأوراق الطلاق، وأرادت أن توضح لجمهورها أن الحب الحقيقي موجوداً بدليل علاقة حسن جميل وريهانا العاطفية برغم وجود الكثير من الاختلافات الثقافية بينهما.