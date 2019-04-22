شاهد.. البروفة النهائية لجولة سميرة سعيد الغنائية بالمغرب

شاركت المطربة سميرة سعيد، جمهورها بمقطع فيديو، لها أثناء أداء البروفة النهائية لمجموعة الأغنيات التي تقدمها في جولتها الغنائية بالمغرب، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ومن المقرر أن تستمر جولتهاالغنائية بالمغرب ثلاثة حفلات علي مدار ثلاثة أيام كالتالي: اليوم الأول بكازابلانكا وسيوافق يوم غدًا 23 أبريل، والحفل الثاني بمدينة طنجة يوم 27 ابريل، وأخر
يذكر أن أخر أعمال سميرة سعيد أغنية "مدلع"، التي قدمتها باللهجة العراقية، من كلمات فراس الحبيب، وألحان صابر علي، وتوزيع محب الراوي.
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