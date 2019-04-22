شاهد.. منة فضالي تحتفل بوصول متابعيها إلى 3 ملايين عبر انستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها سعادتها بعد وصول متابعيها إلي 3 ملايين متابع، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت منه صورة جديدة لها ودونت عليها "3 مليون متابع.. شكرًا لكم"، ووجهت رسالة خاصة إلي جمهورها وعائلتها وأصدقائها وفريق العمل الخاص بها شكرتهم فيها لدعمها علي



جدير بالذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليًا علي شاشة DMC، ويقوم ببطولته كل من: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة. ودونت عليها "3 مليون متابع.. شكرًا لكم"، ووجهت رسالة خاصة إلي جمهورها وعائلتها وأصدقائها وفريق العمل الخاص بها شكرتهم فيها لدعمها عليإكمال مسيرة النجاح.جدير بالذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليًا علي شاشة DMC، ويقوم ببطولته كل من: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

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