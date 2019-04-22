بعد الإدلاء بصوته في الاستفتاء.. أحمد سعد: صوتك أمانة

نشر المطرب أحمد سعد، مجموعة صور له أثناء الإدلاء بصوته في ثالث أيام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر سعد داخل اللجنة الانتخابيه بإحدي مدارس المنطقة التي ينتمي إليها، وحرص علي التقاط الصور مع بعض المواطنين، وعلق قائلًا: "صوتك أمانة.. توكل علي الله وانزل ..انت الحل بحبك يا مصر".



يذكر أن أحمد سعد أثار الجدل مؤخرًا بعد إعلان إنفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بشكل مفاجئ ودون إبداء أسباب، إلا أن سمية صرحت من خلال مقطع صوتي أذاعه برنامج "MBC Trsnding"، قالت فيه أنها لم تطلق بعد، وأن قرار الطلاق هي من اتخذته منذ 6 أشهر. مدارس المنطقة التي ينتمي إليها، وحرص علي التقاط الصور مع بعض المواطنين، وعلق قائلًا: "صوتك أمانة.. توكل علي الله وانزل ..انت الحل بحبك يا مصر".يذكر أن أحمد سعد أثار الجدل مؤخرًا بعد إعلان إنفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بشكل مفاجئ ودون إبداء أسباب، إلا أن سمية صرحت من خلال مقطع صوتي أذاعه برنامج "MBC Trsnding"، قالت فيه أنها لم تطلق بعد، وأن قرار الطلاق هي من اتخذته منذ 6 أشهر.

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