صفية العمري تدلي بصوتها في ثالث أيام الاستفتاء

أدلت الفنانة صفية العمري منذ قليل، بصوتها فى على التعديلات الدستورية، بمقر لجنتها بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وأكدت "العمري"،داخل لجنة الاقتراع على مدى حرصها الشديد بالإدلاء بصوتها في الاستفتاء.
جدير بالذكر، أن اليوم هو ثالث
أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدأت أول أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر حتى، اليوم الاثنين، في داخل مصر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.
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