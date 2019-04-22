محمد سعد يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالدقي

أدلى النجم محمد سعد، بصوته فى الاستفتاء على الدستور، بمقر لجنته بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بشارع التحرير بالدقى، بمحافظة الجيزة، حيث أكد

"سعد" حرصه الشديد على المشاركة فى هذا الحدث، رغم انشغاله في تصوير أحد أعماله الفنية.جدير بالذكر، أن اليوم هو ثالث أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدأت أول أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر حتى، اليوم الاثنين، في داخل مصر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.