مي عز الدين تهنئ أمير المصري بعد نجاح فيلمه العالمي "المحارب العربي"

هنأت الفنانة مي عز الدين، الفنان الشاب أمير المصري بعد نجاح فيلمه العالمي "المحارب العربي"، وعبرت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه، وذلك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت مي بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة: "فخورة ببطل مسلسلي وصديقي النجم الشاب أمير

المصري بجد شرفتنا ورافع راسنا.. يا رب أشوفك أنجح و أنجح يا رب و هتنور رمضان السنة دي بإذن الله.. النجم المصري العالمي.. فيلم المحارب العربي".يشار إلى أن الفيلم تدور أحداثه حول شاب سعودييعيش في الولايات المتحدة اﻷمريكية، ويرغب في احتراف كرة القدم بينما يعترض والده على هذا، وفي نفس الوقت يواجه هذا الشاب العديد من التحديات في أمريكا لكونه عربيًا.

يذكر أن فيلم "المحارب العربي"، تم عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 إبريل الماضي، وشارك أمير المصري في البطولة كل من: أيمن السمان، باتريك فابيان، ومن إخراج أيمن خوجه.