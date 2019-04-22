شاهد.. محمد رمضان بإطلالة غامضة من أجل عمل فني جديد

روج الفنان محمد رمضان لعمل فني جديد يستعد لخوضه، لكنه لم يُفصح عن أي تفاصيل بخصوصه، واكتفى بالظهور بملابس غريبة، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".نشر رمضان صورة جديدة له ارتدى فيها ملابس تقليدية لشخصية "الكاوبوي الأمريكي"، أخفى فيها وجهه وارتدى قبعة وعلق مسدسًا في كلتا يديه، وعلققائلًا: "قريبًا.. ثقة في الله نجاح".يذكر أن محمد رمضان يخوض موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "زلزال"، الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من حلا شيحة، ماجد المصري، هنادي مهنى، مصطفى منصور، محمد الحناوي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.