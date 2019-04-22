غدًا.. عزاء والدة هشام عباس بالرحمن الرحيم

يقام عزاء والدة المطرب هشام عباس مساء، غدًا الثلاثاء، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

ويشار إلى أنه والدة هشام عباس توفيت عصر، أمس الأحد، بمنزلها، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن المطرب هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تلفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.