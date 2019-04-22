كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى شعبان يستعين بصديقه مجدي البحيري ليخرجه من أزماته في "أبو جبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتورط الفنان مصطفى شعبان في عدد كبير من الأزمات والمشاكل، التي تقلب حياته رأساً على عقب، مما يجعله يستعين بصديقه مجدي البحيري للوقوف إلى جانبه والتخلص منها، وذلك ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل".

ويقدم مجدي البحيرى، خلال أحداث المسلسل شخصية "بلطجي الغلابة" عطية الأقرع، الذي يبحث عن حقوق أبناء منطقته من الضعفاء وغير القادرين، ومن ضمنهم "أبو جبل" الذي يجد نفسه متورطاً في عدد من الأزمات، حيث يحاول عطية الوقوف إلى جانبه وحل تلك المشاكل.

وأعرب "البحيري" عن سعادته الكبيرة بالعمل إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، الذي ينشر البهجة في البلاتوه فور دخوله إليه، معرباً عن أمنيته أن يحقق المسلسل النجاح الكبير عند عرضه في موسم رمضان المقبل.

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وكان الفنان مجدي البحيري، قد أثبت موهبته الكبيرة بعد تقديمه لشخصية "هلال ابن حربى"، ضمن أحداث مسلسل "طايع" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنانين عمرو عبدالجليل، وعمرو يوسف، وعدد كبير من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "أبوجبل"، سيعرض في سباق رمضان 2019، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسى، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، آيتن عامر، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسني، عائشة بن أحمد، ومجدي البحيري.