شاهد.. عفاف شعيب: “الناس بتقولي با بختكم بريسكم”

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 03:54 مساءً - وجهت الفنانة عفاف شعيب، رسالة إلى المواطنين بضرورة النزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
وقالت عفاف شعيب،أثناء مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، أنها تسمع كلام تقشعر له الابدان وان جيرانها من جنسيات عربية مختلفة سواءا من سوريا او ليبيا أو اليمن وكلهم يقولوا لها “با بختكم ببلدكم با بختكم بريسكم ويا بختكم بالامن والامان الذي عايشين فيه”.
وطلبت عفاف شعيب من الناس ان تصبر شوية وتستنى مؤكدة ان هناك الكثير من المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية.
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