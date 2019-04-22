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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا مؤخرًا، داخل الجامعة الأمريكية، في التجمع الخامس حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين.
عمرو دياب، قدم خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيه التي اشتهر بها والتي تجمع بين القديم والحديث، وخلال الحفل وأثناء غنائه أغنية «راجعين»، توقف عن الغناء، وطلب بجدية من أحد الشباب الموجودين في الحفل أن يطفئ السيجارة ويرميها.
وقابل الجمهور المشارك في الحفل موقف عمرو دياب بترحيب كبير وتصفيق، خاصة أنهم يعتبرونه قدوة لهم.
عمرو دياب، استدعى خلال الحفل، صديقه رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ليصعد للمسرح، وشكره على حضوره وطلب منه توجيه كلمه للجمهور قائلًا: «هو ساكن جانبنا فجبته معايا.. تعالى يا راجل أنت أشهر مني».
وكان عمرو دياب، قد قدم خلال الحفل أغنية «قال فاكرينك»، وكانت هذه الأغنية قد أثارت جدلًا كبيرًا بسبب إعلان الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، لأن دياب، لم يضمها لأي من ألبوماته الغنائية رغم النجاح الكبير الذي حققته وذلك رغم امتلاكه لها منذ أكثر من 10 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يوقف الحفل بسبب سيجارة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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